Молочные продукты могут стать спасителями в период весеннего поллиноза

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Весна – время расцветающей природы, но для тех, кто страдает от аллергии, она может принести не только радость, но и дискомфорт из-за повышенного содержания пыльцы. Однако ученые находят все больше подтверждений тому, что молочные и кисломолочные продукты могут помочь смягчить симптомы аллергии в период весеннего поллиноза.

Как известно, весенний поллиноз вызывается высоким содержанием пыльцы в воздухе, что приводит к реакции иммунной системы организма. В этот период люди, страдающие от аллергии, могут испытывать различные неприятные симптомы, такие как зуд в горле, насморк, кашель и даже одышка.

Исследования показывают, что молочные продукты, такие как йогурт, кефир, творог и нежирное молоко, могут помочь смягчить эти симптомы благодаря своим полезным свойствам. Пребиотики и пробиотики, содержащиеся в этих продуктах, благотворно влияют на микробиоту кишечника, что в свою очередь укрепляет иммунную систему. Белок и другие питательные вещества, присутствующие в молочных продуктах, также способствуют повышению сопротивляемости организма к аллергическим реакциям.

При поллинозе важно включать в свой рацион безопасные продукты, без красителей и искусственных добавок, этого принципа нужно придерживаться и при выборе молочных продуктов. Так, компания "Золотые луга" производит молочную продукцию только из натурального сырья высшего качества, без консервантов, красителей и химии. В диету аллергикам можно включить, например, кефир, творог, натуральные йогурты. Исключение – аллергия на белок коровьего молока, полная непереносимость лактозы.

Кроме того, особую пользу организму приносят молочные продукты с ацидофильной палочкой. Местный производитель в своей линейке оздоровительных кисломолочных напитков "Живи ЗдорОво!" выпускает ацидофилин. Установлено, что употребление ацидофильной палочки в сочетании с другими пробиотиками позволяет уменьшить заложенность носа и другие симптомы аллергического насморка и поллиноза.

"Продукты "Живи ЗдорОво!" изготовлены из натурального молока без консервантов и химии, но при этом оснащены специальными добавками, полезными бактериями и витаминами, которые оказывают целебное действие на иммунную систему. Поэтому они подходят для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления защитных сил и сопротивляемости организма. Их оздоровительный эффект подтвержден в ходе клинических исследований, который мы проводили совместно с экспертами Тюменского государственного медицинского университета в 2016 и 2023 годах", - комментирует начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Благодаря этим свойствам, молочные продукты могут стать надежной опорой для тех, кто сталкивается с аллергией в период весеннего поллиноза. Включение натуральных продуктов в рацион питания может помочь снизить интенсивность симптомов и улучшить качество жизни в этот непростой период.

Вместе с тем, перед внесением изменений в рацион питания, особенно в период усиления аллергических проявлений, важно проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет дать рекомендации, соответствующие индивидуальным потребностям конкретного человека.