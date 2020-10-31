Как правильно носить маску?

19:24 31 октября 2020
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В Тюменской области, как и по всей стране, действует обязательный масочный режим. Как носить маску, чтобы защититься от коронавируса и других респираторных заболеваний? "Мегатюмень" опубликовала советы врач-эпидемиолога Виктории Кульбашной.

Перед надеванием маски нужно тщательно вымыть руки, брать аксессуар нужно за петельки и аккуратно заправлять за уши.

После необходимо убедиться, что защита плотно закрывает органы дыхания: и рот, и нос. Иначе ношение становится бессмысленным.

Не опускайте маску не подбородок, не дотрагивайтесь до нее руками, а снимайте только за петли и сразу же кладите в стирку или выбрасывайте в мусор, если это одноразовая маска. После этого еще раз тщательно вымойте руки.

Теги: врачи , коронавирус , ОРВИ , профилактика , совет
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