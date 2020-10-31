В Уватском районе фестиваль творчества "Будущее для всех" переходит в онлайн

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Будущее для всех" в 2020 году пройдет в онлайн-режиме. Оценивать выступления и работы ребят будут по видеозаписям и фотографиям. Лучшие творческие работы представят на областном фестивале. Заявки на участие в районном этапе принимаются до 10 ноября, сообщает "Тюменская линия".

Конкурсные направления остались прежними: хореография, оригинальный жанр, исполнение на музыкальных инструментах, художественное чтение, вокал, прозаичные тексты и стихотворения собственного сочинения, работы изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Впервые в этом году победителей в номинации "Приз зрительских симпатий" выберут жители района. Рисунки и фотографии поделок будут размещены на сайте райадминистрации. Голосование на лучшую работу пройдет с 16 по 19 ноября.