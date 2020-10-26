Штаб соседской взаимопомощи создают в Тюменской области

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Тюменский региональный благотворительный фонда "Старшее поколение" создаст Оперативный Штаб соседской взаимопомощи при поддержке жителей города, сообщает депсоцразвития.

Одна из важнейших задач ― объединить горожан и мобилизовать силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций, в том числе связи с пандемией и действующими в регионе коронавирусными ограничениями.

Как это работает?

Пожилой человек оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи, но как оповестить людей поблизости, которые могли бы оказать поддержку? Для этого достаточно позвонить в call–центр по телефону (3452)30-39-59 (будние дни с 8:00 до 16:30) или написать в чат мессенджера соседской взаимопомощи.

Для тех, кто готов помочь соседу, создается виртуальная карта Тюмени. Кликнув на свою локацию, пользователь откроет шорт-лист с перечнем потребностей пожилых людей, проживающих в данном доме или микрорайоне.

Способов поддержать по-соседски много. Главное — окружить заботой и вниманием стариков и сделать поддержку максимально эффективной. Участвовать. проекте могут все желающие.

Работа Оперативного штаба позволит создать благоприятный климат и минимизировать проблемы социальной изоляции, а также укрепить добрососедское взаимодействие и улучшить качество жизни пенсионеров.

Опрештаб создается в рамках проекта "Добро рядом 2.0", который реализуется с использованием Президентского гранта, и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(3452)30-39-59 или на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".