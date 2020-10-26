Сотрудники Центра медицины катастроф приняли роды на борту вертолёта

Фото из архива департамента здравоохранения Тюменской области

В тяжелейших погодных условиях, при практически нулевой видимости вертолет Центра медицины катастроф доставил из деревни Осиновская Вагайского района в перинатальный центр Тобольска женщину с малышом, которого она родила во время полета.

Когда поступило сообщение из отдаленного села о том, что у женщины на 34 неделе беременности открылось кровотечение, было решено экстренно эвакуировать ее в перинатальный центр. К моменту посадки вертолета транспорта фельдшер местного ФАП все организовал и подготовил пациентку к транспортировке. На борту женщину ждали акушер-гинеколог Ольга Эйзенах, анестезиолог-реаниматолог Александра Маматова и медсестра Татьяна Филатова.

Как только вертолет взлетел - у женщины начались схватки, процесс развивался стремительно. Врачи в экстремальных условиях помогли ребенку появиться на свет. Женщина пообещала назвать сына Юрием в честь командира Юрия Чечулина, который вместе с экипажем, рискуя жизнью, выполнил такой важный рейс в крайне неблагоприятных для полёта условиях, сообщает пресс-служба областного депздрава.