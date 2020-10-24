Как защитить кожу лица от раздражения и воспаления при ношении масок

В регионе действует масочный режим, проверки его соблюдения стали постоянными. Если вы без маски, вам могут отказать в услуге, поезде на автобусе, не продадут товар в магазине. Однако от постоянного ношения маски страдает кожа лица. Косметолог Ольга Буксбаум рассказала, как защитить и очистить ее в домашних условиях.

"Постоянное ношение медицинской маски отрицательно сказывается на состоянии кожи. Создается парниковый эффект, поры расширяются и быстро забиваются; развивается благоприятная среда для размножения бактерий. Это может привести к воспалительным процессам на лице, и из-за трения маски нередко возникает раздражение", - цитирует эксперта "АиФ - Западная Сибирь".

Косметолог советует обязательно очищать кожу по приходу домой. Сначала тщательно вымыть руки мылом и только потом приступать к уходу за лицом. Его очищаем ни в коем случае не мылом, а специальным средством, это могут быть пенка, мусс или гель. Если вы используете мицеллярную воду, ее нужно смыть, ведь из-за содержащихся в ней ПАВов может начаться раздражение.

Далее нужно использовать тоник. Протереть лицо ватным диском, смоченным в нем. Это доочистит кожу и восстановит ее РН. Затем можно использовать увлажняющий крем. Косметолог также советует временно отказаться от мейкапа, особенно от плотных текстур. Ведь это может привести к воспалению и раздражению.

Желательно делать успокаивающую маску для лица 2-3 раза в неделю. Она поможет снять стресс, увлажнит кожу, устранит покраснение и снимет воспаление.

"Постарайтесь контролировать руки, не трогайте лицо, ведь вирус передается через слизистые (рот, нос, глаза). Чаще протирайте телефон антисептическими салфетками. На нем скапливается огромное количество бактерий, которые при разговоре по смартфону можно перенести на лицо", - предостерегает Ольга Буксбаум.