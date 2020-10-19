В ялуторовских селах до конца года построят 4 модульных smart-ФАПа

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут установлены в деревне Прогресс, селах Беркут, Петелино и Новоатьялово Ялуторовского района. Возведение объектов ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Сейчас идет подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам, на которых за счет средств регионального бюджета поставят модульные ФАПы. Помимо инженерных решений, заточенных под обеспечение комфорта пациентов и максимальную эффективность работы медиков, они имеют подключение ко всем коммуникациям и укомплектованы оборудованием, необходимым для первичной диагностики.

В новых ФАПах пациенты смогут пройти основные виды обследований – например, сделать электрокардиограмму, измерить давление, уровень сахара в крови и т.д., записаться на прием к узким специалистам Областной больницы №23 удаленно. Smart-ФАПы начнут работать до конца этого года, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.