В Тюменской области запустили портал о профобразовании

Портал, посвященный 80-летию системы среднего профессионального образования, запустили в Тюменской области. Ресурс наполнен актуальным контентом для абитуриентов и их родителей.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на сайте размещены свежие новости, контакты и ссылки на Интернет-ресурсы техникумов и колледжей, а также разделы, содержащие информацию об успехах учеников и педагогов. Портал также содержит фотографии специалистов, которые ранее можно было увидеть только в стенах учебных заведений, исторические вехи и факты о развитии системы среднего профессионального образования в регионе.

Например, рассказ об Ишимском медицинском училище, история которого начинается с 1935 года, когда здесь была открыта Ишимская фельдшерско-акушерская школа. А история Тобольского многопрофильного техникума уходит корнями в далекий 1878 год – именно тогда в Тобольске появилась ветеринарно-фельдшерская школа.

Кроме того, на портале можно почитать яркие и трогательные очерки о людях, которые создавали историю профобразования региона: от ремесленных и железнодорожных училищ до современных учебных заведений. Есть информация о ключевых колледжах и техникумах, выпускники которых проявляют себя сегодня как специалисты в самых передовых областях, представляя Тюменскую область на самом высоком уровне.