Тюменский опыт лечения стомированных пациентов получает распространение

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

В ОКБ №2 помогли восьмимесячному малышу с непроходимостью и некрозом кишечника. Причиной состояния стала инвагинация кишечника: один участок кишки, словно телескоп, "сложился" в другую часть кишки. Без хирургического лечения всё могло осложниться крайне опасным для жизни перитонитом. Первым этапом детские хирурги ОКБ №2 вывели стому, а после того, как ребёнок окреп, выполнили реконструктивную операцию на кишечнике. Теперь малыш полностью здоров.

За последнюю четверть века в ОКБ №2 энтеро- и колостомы были наложены почти 500 детям с пороками развития или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев операции им проводились по малоинвазивным методикам. Тюменские врачи одними из первых в России стали успешно применять лапароскопию при формировании стом у новорожденных детей, в том числе родившихся раньше срока. Технически это очень сложный, но наиболее оптимальный и безопасный для пациента вариант лечения. После малотравматичных операций юные пациенты быстрее восстанавливаются.

"Для нас критерий хорошей работы — не в числе закончивших лечение больных. А в количестве детей, вновь ставших полноценными членами общества, вернувшихся к обычным условиям жизни, учебы, занятий спортом. Важно не только сохранить жизнь ребенку, но и обеспечить в дальнейшем нормальное анатомическое и функциональное восстановление патологического органа", — говорит Михаил Аксельров, заведующий детским хирургическим отделением ОКБ №2 и кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ.

Результатами лечения стомированных больных врачи ОКБ №2 не раз делились с коллегами на профильных семинарах, конференциях и симпозиумах. И неоднократно тюменский опыт признавался успешным на мировом уровне. А несколько лет назад детские хирурги наладили активное взаимодействие с коллегами из Ставрополья и Белоруссии – докторами медицинских наук Василием Авериным, Юрием Дегтяревым и Сергеем Минаевым, а также проректором Кировского государственного медицинского университета Максимом Разиным.

Результатом совместного проекта по оптимизации хирургической помощи детям с патологиями желудочно-кишечного тракта стал выпуск в октябре 2020 года руководства "Кишечные стомы у детей". В нем представлены классификации кишечных стом, методики их формирования, типичные осложнения и меры их профилактики.

"Наложение стом в клинической практике применяется нередко, однако методы их формирования до сих пор вызывают вопросы у специалистов. Мы поделились своим опытом в надежде, что это поспособствует конструктивному подходу к решению проблемы не только со стороны врачей, но и со стороны самого пациента и его семьи. Стома и для взрослого часто становится причиной негативных переживаний, а для ребёнка, особенно подростка, и вовсе чуть ли не катастрофой. Выпиской из стационара история не заканчивается. Пациента нужно научить жить со стомой и помочь поверить, что и с ней можно жить долго и счастливо", — поделился Михаил Александрович, один из авторов руководства "Кишечные стомы у детей".

По этой причине коллектив авторов включил в руководство и нюансы амбулаторного наблюдения детей с энтеро- и колостомами, чтобы издание несло пользу не только детским хирургам и хирургам общего профиля, но и педиатрам.