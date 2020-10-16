Ангелы-хранители в белых халатах: анестезиологи-реаниматологи

Фото: Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечают ежегодно 16 октября. От мастерства врачей этой профессии в большой степени зависит успех оперативного вмешательства, ведь избавление пациента от боли позволяет хирургам в спокойной обстановке устранить причину болезни, а в большинстве случаев - вернуть жизнь.

Сейчас современную медицину сложно представить без анестезии. Анестезия – это название разных видов обезболивания, используемых во время операции. Поддержанием и восстановлением жизненно важных функций организма при угрожающих жизни состояниях, а также обезболиванием занимаются врачи анестезиологи-реаниматологи. Героем сегодняшнего интервью стал Ринат Рахматуллин - анестезиолог-реаниматолог тюменского Федерального центра нейрохирургии. МЕДИНФО 72 поговорил со специалистом о плюсах профессии, загруженности врачей и тяжелых моментах работы.

- Ринат Мансурович, почему вы решили стать врачом?

- Врач – это, безусловно, благородная профессия. Всегда было желание помогать людям, совершать добрые дела. Среди родственников у меня не было медицинских работников. Осознание пришло ко мне самостоятельно.

И потом, это востребованная профессия. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, врачи могут не бояться остаться без работы. Кроме того, профессия очень интересная. Я много читаю, изучаю теорию, на работе постоянная практика, бессонные дежурства. Если действительно любишь свое дело, то будешь получать от работы удовлетворение - от этого и нужно отталкиваться при выборе профессии. Я живу своей работой.

- Как строится Ваш рабочий день?

- Работа – это моя жизнь. Последнее время приходится на работе задерживаться, но мне это и самому интересно. Мой рабочий день начинается в 8:00, заканчивается в 16:00. При этом есть ночные дежурства, то есть после 16:00 я из врача-анестезиолога переквалифицируюсь во врача-реаниматолога. Иногда берем и в выходные дежурства суточного характера.

Перед врачом-анестезиологом стоит ряд важных заданий: оценить состояние пациента, перед использованием обезболивающих препаратов проверить все функции органов, потому что от этого зависит применение медикаментозных препаратов, подобрать точные дозы лекарственных средств. При этом особо учитывается возраст, пол, вес пациента, его общее состояние. Каждый пациент уникален.

С моей стороны происходит постоянный контроль всех органов до, во время и после операции. Рабочее место врача-анестезиолога – это множество различной аппаратуры. Регулярно измеряем давление, отслеживаем ЭКГ, слушаем легкие, берем анализы во время операции. Самое главное – правильно подобрать дозировку препарата, чтобы обеспечить пациенту мягкое погружение в медикаментозный сон, чтобы он потом пробудился без каких-либо осложнений.

- Какими качествами на Ваш взгляд должен обладать врач-анестезиолог?

- Должен быть стрессоустойчивым - это один из ключевых моментов профессии. Недаром 70-80% представителей этой специальности – мужчины. Также нужно быть очень активным и инициативным, решительным, ответственным, сохранять холодное мышление.

- Насколько важно вовремя обратиться к врачу?

- Особенность россиян в том, что мы обычно терпим до последнего, но это неправильно. Следить за здоровьем нужно всегда, заниматься профилактикой, не запускать болезни. Если что-то беспокоит, то лучше сразу обратиться к доктору.

Сейчас иммунитет слабее, чем у прошлых поколений. Нужно себя беречь, вовремя обращаться, не заниматься самолечением.

- Что самое непростое в вашей профессии?

- Как только я начал работать в медицине, самым трудным моментом для меня было общение с родственниками. Когда пациент в тяжелом состоянии и об этом нужно рассказать его близким людям. У меня был случай, давшийся мне морально очень трудно, когда пришлось адекватно и полноценно сообщить родственникам об общем состоянии пациента, который уже переставал бороться за свою жизнь.

В профессии я уже 7 лет, но хладнокровнее с годами не становишься. Общение с близкими тяжелого пациента по-прежнему дается с трудом.

Физически мне совсем не тяжело. Я еще молодой и все воспринимаю с высоко поднятой головой.

- Как вы восстанавливаете силы после работы?

- Большую часть времени уделяю семье, у меня маленький сын, стараюсь с ним максимально проводить время. Со мной рядом живут родители, помогаю им. В свободное время гуляю на свежем воздухе, зимой катаюсь на лыжах, сноуборде, летом иногда езжу на рыбалку.

Хочу поздравить своих коллег - врачей-анестезиологов с праздником и пожелать успешной работы на благо человечества!

МЕДИНФО 72 присоединяется к поздравлениям Рината Мансуровича и желает всем врачам-анестезиологам успешной медицинской практики, счастья, здоровья и любви к своей профессии!