При проверке тюменских таксистов выявили больше полусотни нарушений

В Тюмени сотрудники ГИБДД в ходе мероприятия "Такси" проверили около 300 автомобилей и водителей такси. Практически каждый пятый водитель оказался нарушителем.

"В результате рейда выявлено 57 нарушений правил дорожного движения водителями такси. 17 автомобилей имели технические неисправности либо неузаконенные внесения изменений в конструкцию автомобиля, 19 водителей управляли транспортным средством без использования ремней безопасности, 10 водителей не имели страховых полисов ОСАГО. Среди остальных нарушений — тонировка стекол не по ГОСТу, нарушения правил перевозки детей, нечитаемые номерные знаки. Еще 4 водителя имели неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Грубых нарушений не выявлено", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.