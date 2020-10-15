Тюменцам предлагают собрать мусор в лесах и получить за это ценные призы

Фото: БФ "Золотое детство"

Благотворительный фонд "Золотое детство" проводит конкурс "Меняем мусор на часы!". Все желающие тюменцы могут навести порядок в любом уголке леса и получить за это классные призы.

Осенью многие любят прогуляться по красивому лесу, но очень часто красоту природы омрачают горы мусора, до которых никому нет дела. Ситуация осложняется еще и тем, что мусор не только портит природные пейзажи, ухудшает экологическую обстановку, но еще и пожароопасен.

Возгорание может произойти не только вследствие поджога, но и при попадании солнечных лучей через сухую траву или бумагу. БФ "Золотое детство" призывает всех не оставаться в стороне и серьезно подойти к решению проблемы.

Наведем порядок вместе и подготовим лес к зимнему сезону. Итак, все очень просто: отправляясь на прогулку в лес, захватите с собой пару пакетов и перчаток, сфотографируйтесь в процессе уборки в формате до/после, выложите фото в социальной сети во ВКонтакте или Инстаграм с хештегами #собираеммусор #меняеммусорначасы и ждите розыгрыша призов.

Конкурс продлится до 1 ноября. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел и количества собранного мусора. На кону крутые часы Casio G-Shock от компании "Техномир" и множество других подарков. Самый главный подарок – чистый лес и здоровая экология для следующих поколений! Узнать подробности можно в группе БФ "Золотое детство".