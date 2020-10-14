Узнать результат теста на коронавирус и вызвать врача на дом тюменцы могут на сайте госуслуг

С воем статусе сдавшие тест на COVID-19 могут узнать в личном кабинете пациента на сайте госуслуг. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут, сообщает департамент информатизации Тюменской области.
На этом же портале жители области могут вызвать врача на дом. Для этого нужно в каталоге "Услуги" найти раздел "Мое здоровье – Вызов врача на дом". Далее нужно ввести регион, заполнить предлагаемую форму заявки, выбрать специалиста и ожидать ответа в личном кабинете. Услуга доступна тем, кто прикреплен к конкретной поликлинике.
Разработка сервисов по предоставлению гражданам государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения ведется в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Проект реализуется при участии областных департаментов информатизации и здравоохранения.
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