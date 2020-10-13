"Золотой микрофон" на страницах истории

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Городской фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" находит участников и слушателей с 1999 года. За годы конкурс получил множество почитателей и восторженных отзывов.

По архивам газеты "Северные ворота Тюмени", самый первый фестиваль, состоявшийся в ДКиТ "Торфяник", собрал 120 человек. С годами участников становилось все больше и больше.

На юбилейный X городской фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" съехалось 1270 участников из Тюмени и юга Тюменской области.

Состав жюри не переставал удивлять и много лет назад. Среди тех, кто оценивал выступления юных дарований, были: почетный работник культуры, хореограф Валерий Арцер, директор ООО "Академия праздника" Сергей Лосев, певец и композитор Игорь Володин, директор цирка Фаина Халилова и тюменский певец Юрий Игнатов, получивший известность после участия в проекте "Народный артист-2".

Также в 2006 году гала-концерт "Золотого микрофона" получил широкую огласку в тюменских газетах. На мероприятии приняли участие более 700 детей из 57 музыкальных и обычных школ, детских садов и студий города.

Организатором фестиваля 14 лет назад выступали комитет по культуре и досуговой деятельности администрации Тюмени и Дом культуры и творчества "Торфяник".

В этом году "Золотой микрофон" пройдет с 3 по 6 декабря 2020 2020 года как в очном, так и в заочном формате, в зависимости от выбора участников. Номинации конкурса: "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово".

На протяжении многих лет фестиваль проводится с целью сохранения и развития культурных традиций, развития творческого потенциала и укрепления единого культурного пространства Тюменской области.

Каждый раз это не просто конкурс с выступлениями талантливых жителей Тюмени и Тюменской области, это настоящее шоу, которое участники проживают здесь и сейчас. Пожелаем проекту развития, а артистам – вдохновения и побед!