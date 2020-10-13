В Тюменской области в полтора раза увеличат количество коек для ковидных больных

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о предпринимаемых мерах по повышению доступности медициной помощи жителям региона, и прежде всего пациентам с коронавирусом.

На сегодня в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, при этом количество заболевших в 1,3 раза меньше среднероссийского значения - 716 случаев на 100 тыс. населения, отметил Александр Моор:

В течение двух недель в регионе развернут еще тысячу специализированных коек для коронавирусных пациентов. В связи с этим закупается дополнительное оборудование, лекарства. Сегодня для лечения больных covid-19 создано более 2 тысяч койко-мест в 12 моноинфекционных госпиталях. Они загружены на 87%. "Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза. Это приоритет в медицинской работе, потому что именно оснащенные кислородной техникой госпитали позволяют спасать жизни тем, кто больше всего нуждается в помощи", - подчеркнул губернатор.

В поликлиники Тюмени будет закуплено три компьютерных томографа. Это позволит снизить очереди на КТ-диагностику.

Гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста будут бесплатно выдавать лекарства для лечения инфекции на ранних стадиях. Вопрос об их выдаче будет решать врач при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тыс. рублей. На эти цели в бюджете зарезервировано полмиллиарда рублей.

Неотложная помощь в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы. Скорая помощь получит дополнительные автомобили для выезда к пациентам. За последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени увеличилось более чем в пять раз: с 1,5 до 8 тыс. вызовов в сутки. Во многом это связано с сезонной эпидемией ОРВИ. Служба дополнительно получила 12 автомобилей, а на следующей неделе получит еще 41 автомашину. Кроме того, регион дополнительно приобрел 46 новых автомобилей скорой помощи, их поставка начнется в конце месяца. Проводится набор водителей и медперсонала.

Жители региона смогут быстрее дозваниваться до медиков и на горячую линию по коронавирусу. Сейчас все линии, телефоны поликлиник и неотложной помощи перегружены. Чтобы решить эту проблему, решено увеличить количество операторов и создать единый колл-центр. До конца недели к системе подключат телефоны поликлиник и скорой помощи. "Что это значит для человека? Не важно, куда вы позвонили. Вас больше не будут гонять с одного номера телефона на другой. Перевести вас в нужное место будет задачей оператора колл-центра. К тому же интеграция всех линий в одну позволит равномерно распределять нагрузку между всеми, кто сидит на приеме звонков, и сократит время дозвона до медицинских служб", - пояснил Моор.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 ноября. Граждане обязаны в общественных местах и транспорте соблюдать масочный режим, выдерживать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.

Татьяна Тихонова