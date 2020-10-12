В новом корпусе школы №94 начались занятия

С понедельника, 12 октября, более 900 школьников начали обучение во втором корпусе школы № 94 города Тюмени, открытие которого состоялось в минувшую пятницу.

В новом современном корпусе школы будут учиться ребята из школ №62, 43 и близлежащих микрорайонов. Новая школа рассчитана на 1 200 человек. В школе будут работать 47 учителей. Для обучения учащихся 1-4 классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5-11 классов – 32 кабинета. Общая площадь здания – 20 207 кв. м.

На открытии нового корпуса присутствовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернатор Тюменской области Александр Моор, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и другие почетные гости.

Татьяна Голикова поздравила учителей, учеников и родителей с открытием школы. "В России появилось еще одно современное учебное учреждение, которое даст всем возможность получать новые знания. Тюмень прирастает детьми, только в этом году в первый класс пришло на 46% больше детей, чем в 2019 году. Я хочу поблагодарить руководство региона и всех тех, кто сделал этот проект возможным к реализации за более короткие сроки, чем предполагалось", - отметила она.

Александр Моор пожелал ученикам, учителям и родителям взаимного уважения и доверия. "Я поздравляю всех нас с запуском новой школы. Это школа, которую ждали жители всего микрорайона. Здесь будут формироваться новый коллектив, новые классы. И я хочу пожелать всем ребятам, чтобы вы нашли себе здесь новых друзей. Хочу пожелать педагогам профессионального роста, творческого подхода и чтобы в отношениях между учителями, учениками и родителями была атмосфера взаимного уважения и доверия", – сказал губернатор.