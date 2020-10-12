Психолог советует тюменцам устанавливать границы между работой и личной жизнью

Осенью многие начинают тосковать, уставать от работы, даже появляется желание поменять профессию. По мнению психологов, это может быть связано с эмоциональным выгоранием.

Тюменский психолог Альфия Кабирова считает, что, если человек трудоголик, то и "выгорит" он быстрее. При этом есть профессии, которые сами по себе несут высокий риск эмоционального выгорания. Это, как правило, работа, где человек активно взаимодействует с другими людьми. Поэтому важно заботиться о своем психологическом состоянии, пишет "Вслух.ру".

Чтобы не было пресыщения профессией, важно постоянно развиваться и обучаться, повышать свой уровень. А еще стремиться к тому, чтобы жизнь за пределами вашего офиса, службы была максимально насыщенна и разнообразна. Нужно четко установить границы между работой и личной жизнью, отдыхом, где можно позволить себе забыть о трудовых буднях.

"Менять работу стоит только тогда, когда уже полностью исчерпал все возможности на прежнем месте. Когда понимаешь, что не можешь расти дальше", - резюмирует Альфия Кабирова.