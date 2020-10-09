В Тюменской области за неделю число случаев коронавируса выросло на четверть

К этому дню на территории региона зафиксирован 10 271 случай коронавирусной инфекции. За 40-ю неделю, с 28 сентября по 4 октября, количество случаев COVID-19 увеличилось на 26%. Об этом сообщила сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

В основном болеет трудоспособное население, на втором месте — люди старше 65 лет. Количество детей, заболевших коронавирусом за последнюю неделю, уменьшилось на 17%.

В регионе увеличено количество проводимых тестов на коронавирусную инфекцию. В августе ежедневно проводили 3–4 тыс. тестов, сейчас 7–8 тысяч. Исследования на COVID-19 проводят в 18 лабораториях, в том числе 5 частных, в ближайшее время тестированием займутся еще одна частная и одна государственная лаборатории.

По сообщению Роспотребнадзора, по ОРВИ ситуация стабильная: общее количество заболевших уменьшилось на 16%, эпидпорог не превышен, вирусы гриппа не циркулируют.