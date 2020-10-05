Фитнес-тренер дает тюменцам рекомендации, как поднимать тяжести без вреда для спины

Эксперты напоминают: поднимать тяжести, носить тяжелые сумки и даже вставать со стула нужно правильно, чтобы не остаться "без спины".

Тюменский фитнес-тренер Ольга Дехтевич поделилась, что основное правило в этом случае - равномерное распределение нагрузки и симметричная работа рук.

"Любую тяжесть нужно поднимать за счет активизации кора. Кор - это все, что находится между ребрами и тазом по всей окружности, включая поясничный отдел, косые мышцы, поперечную и прямую. Также сюда относится тазовое дно и нижняя часть живота. То есть нужно подтянуть ягодицы и низ живота", - пояснила тренер.

Чтобы поднять мешок картошки, нужно положить его сначала плашмя на землю. Затем присесть, напрячь пресс и поднять сперва себя, а потом мешок, закидывать его на спину не надо. Несем перед собой на руках.

Приседать советуют и за тяжелыми пакетами. Кроме того, лучше разложить продукты так, чтобы вес пакетов был одинаковым. Если речь о громоздкой сумке, следует перекладывать ее из одной руки в другую. Спину нужно всегда держать прямо. На плечо закидывать тяжелые предметы не следует. Все, что можно перевезти, лучше класть в тележку и катить.

Для купания маленького ребенка следует ставить детскую ванну на что-то высокое, тогда не придется низко наклоняться и напрягать поясницу. Здесь тоже действует принцип рычага: нужно не сгибать спину, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком, а приседать к нему.

А если вы долго сидели на стуле, и пришло время встать, нужно отвести назад ногу, опереться руками о колени и подняться, пишет "Вслух.ру".