"Космос" открывает новый сезон

Гостей театрального центра "Космос" на открытии сезона ждут фестиваль тюменских театров, лекции и мастер-классы, выставка, посвященная COVID-19, и многое другое.

Новый театральный сезон в "Космосе" откроется фестивалем "Шоу-кейс тюменских театров". Со 2 по 4 октября тюменцы смогут посетить сразу восемь спектаклей от молодежных коллективов города. Среди них Мастерская современного танца, театральная мастерская "Будильник", театр танцевальных форм "Контраст" и другие. Вместе с тюменцами работы увидят театральные эксперты: режиссер, хореограф Александр Андрияшкин, театральные критики, продюсеры Оксана Ефременко и Анастасия Цымбал, театровед Варвара Цыпина.

Также в день открытия сезона, 2 октября, хореограф Александр Андрияшкин проведет мастер-класс "Движение как арт-форма: зачем, для кого и как", а 3 октября театральный критик и продюсер Оксана Ефременко прочитает лекцию "Цифровой поворот в театре".