Депутат проверил ход ремонта кровель домов в своем избирательном округе

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов посетил три ремонтные площадки в избирательном округе № 2. Вместе с ним ход работ на кровлях домов проверили также представители областного фонда капитального ремонта и службы технического контроля.

Так, строительство скатной крыши по ул. Пышминская, 3а уже завершено, она готова к сдаче.

"По качеству выполненных работ у меня претензий нет. Но на крыше очень низко висят и качаются на ветру электрические провода. Управляющей компании этого дома необходимо выполнить электромонтажные работы, чтобы избежать короткого замыкания", — заметил депутат.

В доме по ул. Чаплина, 123 ремонт плоской крыши девятиэтажного жилого дома выполнен на 85%. Но не все необходимые работы были учтены в проектно-сметной документации, а их выполнение, по мнению Дмитрия Антипова, необходимо осуществить именно сейчас.

"Работы связаны с внутренней ливневой канализацией дома, которая изношена и протекает. Ремонт надо произвести один раз и качественно, и в следующем году к нему не возвращаться. Идет замыкание электропроводки, и жильцы дома остаются без света. Данный вопрос с фондом капремонта возьмем на контроль, и эту проблему закроем", — заявил он.

Большие проблемы возникли с ремонтом кровли девятиэтажки на улице Чаплина, 126. Контракт с подрядной организацией, которая работала на объекте, был расторгнут из-за невыполнения ей своих обязательств. Организация, которой передано исполнение работ, их основной объем уже выполнила. Осталось закрыть до конца следующей недели участок кровли одного из девяти подъездов, и больше подтоплений квартир быть не должно. Ремонт крыши, по плану, должен завершиться до 1 ноября.

"В целом, работу оцениваю удовлетворительно. Все, что запланировано в рамках капитального ремонта на трех объектах, которые мы посетили, будет завершено в определенные контрактами сроки и в полном объеме. Совместно с управляющими компаниями или ТСЖ мы эти объекты будем принимать", — подвел депутат итог проверки.