С начала года в больницу после укусов животных обратились почти тысяча тюменцев

Сегодня отмечается Всемирный день против бешенства. С января по сентябрь этого года в травматологическую поликлинику ОКБ №2 к рабиологу по поводу укусов животных обратились 609 взрослых и 375 детей. Вакцинация потребовалась 347 пациентам.

Решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства принимает врач-рабиолог после сбора анамнеза и выяснения обстоятельств получения травмы.

"Опасаться бешенства надо всегда, но впадать в панику по поводу возможного заражения нельзя. Главное — трезво оценивать опасность. У нас бывают случаи, когда человека укусила его собственная кошка, которая ни разу в жизни не выходила из квартиры. И укусила-то потому, что он наступил ей на хвост. А человек приходит озадаченный — вдруг она бешеная? Необходимо помнить, что основными переносчиками остаются дикие плотоядные животные: волки, лисицы, иногда – енотовидные собаки", — рассказывает Андрей Вялков, врач-рабиолог Областной клинической больницы №2".

Антирабическая вакцина, то есть вакцина от бешенства, вводится несколько раз по графику. Инъекции делаются в день обращения к врачу (0-й день), а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни - всего 6 уколов. Специалисты отмечают, что бесхозные животные нападают реже хозяйских.

Если вас укусило животное, и раны нанесены глубокие, обильно идет кровь — немедленно вызывайте скорую помощь. В случае незначительных повреждений в качестве первой помощи рекомендуется:

— промыть рану с мылом, желательно хозяйственным — таким образом можно удалить собачью слюну;

— наложить стерильную повязку, закрепив пластырем или бинтом — настоятельно не рекомендуется сдавливать поверхность раны.

— самостоятельно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или ближайший медицинский пункт, даже если рана незначительная.

При укусе в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень, улица Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов – в травмпункт приемного отделения детского стационара Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург.

После осмотра и обработки ран в травмпункте приемного отделения пациенту проведут профилактику столбняка. Прививка от столбняка выполняется всем взрослым без исключения, детям до 15 лет прививка выполняется только в том случае, если ребенок не вакцинирован АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша).

Если пациент не нуждается в госпитализации, его направляют на амбулаторное лечение и наблюдение хирурга по месту жительства, а также направляют на консультацию к врачу-рабиологу в травматологическую поликлинику Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень, улица Мельникайте, 75, строение 2). В случае, когда пациент госпитализирован, врач-рабиолог осматривает и консультирует его в палате стационара.