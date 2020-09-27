Родителям тюменских школьников следует обратить внимание на правильное ношение рюкзаков

Тюменским школьникам следует знать, как правильно носить рюкзаки и ранцы, чтобы не нанести вред своему здоровью. Нужно учитывать его вес, а также правила ношения.

Пренебрежение элементарных правил может привести не только к болям в спине, шее, головным, онемению рук у школьника, но и к деформации позвоночника, сколиозу, сутулости, проблемам с дыханием, болям в пояснице и даже к аномальному росту костей. Вес рюкзака с учебниками должен быть не больше, чем 1/10 часть веса ребенка. Причем это вместе с ланч-боксом, бутылкой воды, сменной обувью. К примеру, у первоклассника ранец может весить около 1,5 кг, для учеников 3-4 классов допустимо 2 кг, для 5-6 классов – до 2,5 кг, 7-8 классов – 3,5 кг, 9-11 классов – 4 кг.

Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Оксана Хохлова просит родителей обратить внимание на то, как подросток надевает школьную сумку. Он не должен наклоняться ни вперед, ни назад под ее тяжестью. Носить ранец нужно на двух плечах, а не на одном, чтобы вес равномерно распределяется. Это избавит мышцы и суставы от излишнего напряжения. Ремни нужно затягивать так, чтобы сумка не болталась, а плотно прилегала к спине и располагалась по ее центру.

Также школьника следует научить снимать ранец при первой возможности: при езде в общественном транспорте, на переменах, а если есть возможность оставлять в классе, пишет "Мегатюмень".