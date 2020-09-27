Тюменским дачникам следует правильно подготовить свой участок к холодам

Перед тем как завершить дачный сезон и перестать ездить на огород, тюменцам следует правильно подготовить садовый участок и домик к наступлению зимы. В частности, защитить собственность от грызунов, бродячих животных и воров.

Как рассказал садовод Иван Казаков, перед "консервацией" домика на зиму нужно провести в нем уборку. Все остатки съестного, крупы, сахар, кофе, макароны, овощи либо увезти в городскую квартиру, либо сложить в стеклянные банки под металлические крышки, чтобы до еды не добрались крысы, мыши, чтобы пища не привлекала тараканов. Чтобы защитить дом от мелких грызунов, нужно также законопатить окна, проверить, чтобы двери плотно закрывались, не было щелей в полу.

Всю дорогостоящую бытовую технику следует увезти в город. Если что-то остается – нужно надежно спрятать. Например, в потайные ниши или в погреб. Можно даже разобрать вещи на части (например, велосипед, газонокосилку) и спрятать в разные места.

Можно установить недорогую сигнализацию, которая подает очень громкие сигналы, это отпугнет непрошенных гостей и привлечет внимание соседей в экстренной ситуации. Еще один вариант - повесить на территории фонарь с датчиком движения, чтобы свет загорался, если кто-то зайдет во двор или на огород.

Некоторые дачники также оставляют ловушки вроде капканов, открытых ям, проволоки под напряжением или отравленного алкоголя. Но это может быть опасным, например, для соседей. По возможности отключите полностью электричество, чтобы уберечь дом от пожара. Если отопление печное, то не забудьте убрать золу и открыть печную заслонку, так дом не отсыреет. Ключи также не стоит оставлять в очевидных местах, а взять с собой, пишет "АиФ - Западная Сибирь".