В Тюмени вновь состоится фестиваль-конкурс "Золотой микрофон"

Фото организаторов

Региональный фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" вновь приглашает профессиональные, самодеятельные творческие коллективы и отдельных исполнителей к участию в долгожданном ежегодном событии. Прием заявок стартует уже 25 сентября.

В этом году конкурс пройдет как в очном, так и в заочном формате, в зависимости от выбора участников. Свое творчество можно представить в одной из номинаций: "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово".

Художественный руководитель Центра культуры и творчества "Тюмень" Елена Журавель поделилась информацией о масштабном мероприятии: "Этот конкурс первый – не в смысле лидерства на конкурсном рынке, а первый для самых начинающих. Нельзя не отметить, что фестиваль уютный и комфортный для тех, кто уже знает, что такое сцена. По сути проект является большим мастер-классом "Как успешно участвовать в профессиональных конкурсах". Мы принимаем всех от нуля до 90 лет, мы даем участникам почувствовать большую сцену, мы показываем таланты экспертам - профессиональным деятелям культуры – членам жюри".

Также она отметила, что в этом году "Золотому микрофону" - 22 года, возможно, он будет проведен в новом формате, но суть его останется прежней – большая сцена для всех. Олимпийские чемпионы вырастают на детских спортплощадках, будущие деятели культуры, певцы и музыканты вырастают на сценах таких конкурсов как "Золотой микрофон" и организаторы, безусловно, счастливы этому.

Заявка участника доступна к заполнению по ссылке https://forms.gle/ChCyipRQ4hPtzyhp7 с 25 сентября до 30 ноября 2020 года. Заявка будет принята к рассмотрению после подтверждения оплаты организационного взноса.

Особое внимание организаторы уделили участникам, которые решат принять участие в конкурсе в заочной форме. Видеосъемка должна производиться без пауз, компьютерной обработки и монтажа. Во время исполнения номера в номинации "Инструментальное исполнительство" должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя. Солисты, коллективы должны быть засняты во весь рост.

При очном участии в конкурсе участникам лишь необходимо иметь при себе флеш-накопитель с фонограммой.

Сам конкурс пройдет с 3 по 6 декабря 2020 года. Уточненная программа конкурса по каждой номинации с указанием места, времени регистрации, репетиций, проведения конкурсных просмотров по возрастным группам, организационных собраний и т.д. будет размещена на странице конкурса во ВКонтакте https://vk.com/microfon72.

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет конкурса "Золотой микрофон" по телефонам: +7 (3452) 458-328, +7-922-078-79-83 или посредством электронной почты: microfon72@mail.ru.