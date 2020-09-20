Тюменские ученые принимают участие в исследовании коронавирусов

Сотрудники Института X-BIO Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Института высоких температур РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, НИУ "Московский энергетический университет", научных центров США и Израиля разработали технологию "управляемого капельного кластера" для исследования выживаемости коронавирусов.

Тюменские ученые рассмотрели воздействие коронавирусов на открытом воздухе.Исследователи пришли к выводу, что социальная дистанция и маски не являются панацеей, которая поможет уберечься от новой инфекции, так как вирусы могут переноситься микрокаплями воды.

Наиболее благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура и высокая влажность воздуха. По уникальной технологии, разработанной тюменскими учеными, можно наблюдать изолированные капли аэрозоля и изучать их с помощью флуоресцентной микроскопии. Разработка позволит в деталях изучить поведение, выживаемость и распространение коронавирусов, пишет "Тюменская область сегодня".