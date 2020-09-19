Тюменский дизайнер рассказывает о главных трендах осеннего сезона

Тюменки и в холодные осенние дни стремятся не отставать от моды и выглядеть стильно. Дизайнер Юлия Великая рассказала всё о трендах этого осеннего сезона.

По словам Юлии, в моде этого осеннего сезона будет многослойность. Важно правильно сочетать вещи по оттенкам, а любительницам выделиться из толпы стоит выбрать один яркий предмет гардероба, обрамленный спокойной цветовой гаммой. Объёмные мини-платья стали маст хэвом осеннего сезона 2020 года. Стиль оверсайз продолжает покорять подиумы и сердца модниц. В одежде этого стиля тепло и уютно, при этом легко подчеркнуть красоту фигуры за счет длинных и стройных ног. Предпочтительно выбрать колготы плотные и темных оттенков, однако для любительниц похулиганить допустимы и колготы в горох или сердечки.

Оверсайз применим и к свитерам – в моде свитера из натуральных материалов, объемные и крупной вязки. На смену вороту-хомуту пришла стойка-горловина. Подходящим дополнением к свитеру станут прямые укороченные джинсы светло-синих оттенков либо джинсы клеш, причем как от колена, икры, так и от бедра.

В этом осеннем сезоне на подиумах популярна одежда из кожи. Смело дополняйте свой гардероб кожаными юбками, шортами, брюками и кардиганами. А тотал-лук такого стиля сделает вас необыкновенно модной.

Лидирующие позиции среди верхней одежды занимают объемные куртки. Их можно спустить с плеч и застегнуть на молнию до середины, а можно не застегивать и повязать сверху пояс. В моде и кардиганы без пуговиц и крупной вязки, а вот пальто актуальны очень длинные, в тренде модели честерфилд, поло и кокон.

Самыми модными цветами осени сезона 2020 являются золотой и бронзовый, бежевый и коричневый, белый и фиолетовый, темно-зеленый и светло-синий, пишет "Мегатюмень".