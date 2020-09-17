Тюменские врачи спасли пациентку с редкой опухолью

Фото: пресс-служба ОКБ №1

Специалисты Областной клинической больницы №1 спасли 38-летнюю женщину с опухолью трахеи редкой локализации. Восстановительные операции на трахее относятся к категории сложных вмешательств, и только несколько клиник нашей страны их выполняют.

Трахея — жизненно важный орган, обеспечивающий проведение воздуха в нижние отделы дыхательных путей. Любое хирургическое вмешательство на трахее считается технически сложным. В случае с женщиной расположение опухоли требовало от врачей особого внимания и мастерства. Новообразование находилось в бифуркации - месте разделения трахеи на бронхи. Важно было радикально удалить опухоль вместе с частью трахеи и искусственно сформировать новую бифуркацию.

Реконструктивная операция с использованием современного эндоскопического оборудования длилась более четырех часов. Инновационные возможности оперативного лечения позволили спасти пациентку от больших травматичных разрезов.

Торакальные хирурги удалили опухоль и сформировали новую бифуркацию трахеи через один, в четыре сантиметра, разрез. Сейчас пациентка проходит послеоперационное восстановление.