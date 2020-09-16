В Тюмени завершился фестиваль "Осенняя рапсодия"

Фото: Дмитрий Сиялов

В этом году музыкальный фестиваль "Осенняя рапсодия" подарил тюменцам целых четыре концерта на свежем воздухе. Радовали слушателей коллективы и солисты Центра культуры и творчества "Тюмень".

Первые три концерта прошли на набережной Туры в арт-пространстве "Время Победы". Начался фестиваль 8 сентября с выступления Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

На следующий день, 9 сентября, в этом же месте состоялся концерт Тюменского духового оркестра. К оркестрам присоединились солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" - Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Анастасия Русанова.

Под аккомпанемент оркестра вокалисты исполнили любимые многими композиции и подарили слушателям возможность приятно провести время с родными и близкими.

Третий вечер на набережной прошел под эгидой фольклорного ансамбля "Росстань". Коллектив исполнил народные композиции, порадовал гостей яркими национальными костюмами и танцами.

Завершение фестиваля было очень необычным – впервые один из концертов "Осенней рапсодии" прошел на плавучей сцене в ивент-парке "Алебашево".

Горожане с восторгом отнеслись к новому формату и тепло приняли молодых исполнителей вокал-бэнда "Матрица". Ребята порадовали зрителей творчеством еще и в составе отдельных групп. Вокальные группы "Коsмос" и "Арабелла" исполнили полюбившиеся многим хиты.

В этом году в связи с карантинными мероприятиями фестиваль приобрел новый формат. И судя по душевному отклику тюменцев такое времяпровождение на свежем воздухе под живую музыку им очень нравится!