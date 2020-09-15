Профессионалы киноиндустрии станут членами жюри кинофестиваля "Ноль Плюс"

Фото: кинофестиваль "Ноль плюс"

Уже совсем скоро мы увидим церемонию открытия VII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс", завоевавшего сердца зрителей разных возрастов по всему миру.

А пока организаторы продолжают знакомить нас с составом компетентного жюри, которое оценит представленные в конкурсе короткометражные анимационные и просветительские, документальные и научно-популярные фильмы. Также узнаем, кто войдет в состав детского жюри конкурсов короткометражного игрового и анимационного кино.

В состав жюри "Ноль Плюс" войдут профессионалы киноиндустрии, руководители международных кинофестивалей, деятели культуры и образования.

Короткометражные анимационные фильмы по достоинству оценят продюсер проекта "Фиксики" Юлия Софронова, председатель жюри, режиссер, сценарист, генеральный продюсер студии Wizart Animation Владимир Николаев и ответственный секретарь Координационного совета Национальной Родительской Ассоциации Алексей Гусев.

В качестве членов жюри в международном конкурсе просветительских, документальных и научно-популярных фильмов заявлены: кинорежиссер, продюсер, автор документального и игрового кино, сооснователь кинокомпании Butterfly Angel film, участница международных кинофестивалей и лауреат Премии "Бродский на Искье" Татьяна Данильянц; сооснователь и программный директор Фестиваля актуального научного кино ФАНК, Член правления Гильдии неигрового кино, член правления Европейской академии научного кино, отборщик документальных программ Московского международного кинофестиваля и председатель жюри Ирина Белых, а также поэт, сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель Республики Казахстан Бахыт Каирбеков.

Киноработы участников фестиваля в конкурсе короткометражного игрового и анимационного кино оценит специальное детское жюри, в состав которого войдут Анна Макарова, Камилла Кайль, Максим Кухарук, Лисса Галимова и Александра Мельник.

Напоминаем, что VII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени с 21 по 27 сентября. В течение недели на нескольких площадках зрители смогут увидеть более 110 фильмов из разных стран, общее количество которых около 40. Это фильмы России, Германии, Польши, Великобритании, Испании, Турции, Ирана, Катара, Аргентины, Чили, Индии, США, Канады. Стать частью масштабного мероприятия киноиндустрии приглашают детей и подростков, родителей и педагогов. Вход на кинофестиваль свободный.

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", Межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства" при поддержке Администрации президента РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Российского фонда культуры, Министерства просвещения РФ, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени. Партнеры – Российская газета, Федерал Пресс, Волонтеры культуры, бренд Mimioriki.