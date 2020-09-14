Врачи Областной больницы №14 впервые провели лапароскопическую операцию

Врачи Областной больницы №14 в селе Казанское успешно провели первую лапароскопическую операцию. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, проведение операции стало возможным благодаря техническому переоснащению больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

В медицинское учреждение поступила современная эндовидеохирургическая стойка экспертного класса. Первым пациентом, которого прооперировали с использованием нового оборудования, стал мужчина 62 лет с острым гангренозным холециститом в критическом состоянии. Его воспалённый желчный пузырь мог вот-вот лопнуть и спровоцировать опасный для жизни перитонит. При этом полостную операцию пациент мог бы не перенести из-за нескольких сопутствующих заболеваний. Экстренное удаление желчного пузыря мужчине провели лапароскопически - через небольшие проколы брюшной стенки. Пациент идёт на поправку, послеоперационный период протекает безболезненно.

"После такой операции следов не теле практически не остаётся, а восстановление проходит в разы быстрее. Наш следующий шаг - развитие малоинвазивной хирургии в гинекологии", - поделился заведующий хирургическим отделением ОБ №14 Гайрат Абдиев. Сам врач прошел специальное обучение для работы на эндоскопическом оборудовании.

"Совершенствование сельской медицины продолжается, появляется современное оборудование. Раньше жителей района на операции такого рода направляли в областной центр. Теперь, благодаря нацпроекту "Здравоохранение", высокотехнологичная медицинская помощь для жителей района стала доступнее", - прокомментировал главный врач ОБ №14 Рустам Абзалов.