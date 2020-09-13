Тюменцев приглашают на закрытие фестиваля "Осенняя рапсодия"

Фото Дмитрия Сиялова

Закрытие фестиваля "Осенняя рапсодия" состоится 13 сентября в событийном парке Алебашево. Начало в 18 часов, вход бесплатный. Перед зрителями выступит вокал-бэнд "Матрица", известный по исполнению песен "Танцуй, Тюмень", "Тюмень молодая" и других.

Впервые за свою 17-летнюю историю фестивальная программа "Осенней рапсодии" проходит не в концертном зале, а под открытым воздухом. Посмотреть номера тюменских артистов могут все желающие: без покупки билетов и предварительной регистрации. Тюменцы и гости города уже успели побывать на выступлениях оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством дирижера Владимира Лавришина, духового оркестра под руководством Тимура Бахрова, фольклорного ансамбля "Росстань".

Четырехдневную концертную программу завершает выступление вокал-бэнда "Матрица". Коллектив символизирует прогрессивную российскую молодежь, поэтому получает признание как среди ровесников, так и среди людей старшего поколения, пишет "Вслух.ру".

Во время всех выступлений организуют онлайн-трансляции в "ВКонтакте" (https://vk.com/tmnckit). В паблике можно посмотреть предыдущие выступления и подключиться к финальному.