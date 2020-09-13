Врач тюменской поликлиники стала женщиной-лидером 21 века

Фото ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»

Главный врач тюменской городской поликлиники №17 Татьяна Клещевникова стала победителем Всероссийского конкурса "Женщина-лидер. XXI век", который проходит много лет под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В конкурсе принимают участие женщины – руководители, представляющие различные отрасли. В этом году 67 человек представляли 27 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Татьяна Клещевникова в своей конкурсной презентации рассказала о работе руководителя поликлиники, о развитии учреждения, внедрении современных технологий, а также о формировании принципов бережливого производства и системы менеджмента качества. Особенно отметила достижения команды поликлиники в целом.

"Этот конкурс мотивирует работать дальше. Приятно видеть результаты работы – для современного руководителя это очень важно", - прокомментировала главврач.

Татьяна Клещевникова закончила Тюменскую государственную медицинскую академию в 2008 году по специальности "лечебное дело", работала врачом-терапевтом, а с 2012 года начала руководить профилактическим направлением. В 2017 году перешла на работу в городскую поликлинику №17 и меньше чем через полгода возглавила ее.

По итогам конкурса Татьяна Клещевникова удостоена медали и диплома ассамблеи женщин-руководителей "Победитель конкурса 2020 года".