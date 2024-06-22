Об опасных причинах отдышки рассказала врач

Когда нужно быстрее обращаться к врачу, рассказала врач-терапевт участковый ГБУЗ ТО "Областная больница №11" р.п. Голышманово, Анастасия Пермякова.

– Диспноэ, то есть одышка – это нарушение функции внешнего дыхания, сопровождаемое в том числе ощущением нехватки воздуха. Чаще всего она появляется при физической нагрузке, причем в начале болезни провоцируется только значительной активностью, а при прогрессировании больные чувствуют нехватку воздуха после обычных действий: даже при разговоре, в покое. Среди причин ее возникновения могут быть и жизнеугрожающие состояния, – обратила внимание врач.

Выделяют две группы причин возникновения одышки: "легочные" и "нелегочные". Основные причины "легочной" одышки: пневмония, сердечная недостаточность, обострение бронхиальной астмы или ХОБЛ, тромбоэмболия легочной артерии, спонтанный пневмоторакс, аспирация инородного тела. В "внелегочный" причинам одышки относят: анемию, тиреотоксикоз, ожирение, патологию скелета грудной клетки, нейромышечные заболевания.

Отдельно Анастасия Пермякова рассказала об одышке при аллергических реакциях. Симптомы обычно появляются быстро: после контакта с аллергеном или другим веществом проходит от нескольких минут до двух часов, максимальный отек возникает в течение 6 часов.

В 50 % случаев аллергический отек Квинке (ангионевротический отек) сопровождается крапивницей. При этом кожа зудит, краснеет и покрывается волдырями, как от ожога крапивой. Возникает резко затрудненное дыхание, осиплость голоса. Иногда ангионевротический отек является первым признаком надвигающейся анафилаксии (тяжелой системной жизнеугрожающей реакции).

В этом случае отек сопровождается лающим кашлем, одышкой в покое, снижением артериального давления, потерей сознания и/или желудочно-кишечными симптомами (рвотой, болью в животе и др.).