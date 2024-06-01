Врач рассказала, какие продукты разрешены при астме

К наиболее распространенным симптомам бронхиальной астмы относятся затрудненное, свистящее дыхание, напряжение в груди, частые приступы кашля, особенно ночью или ранним утром. Такими данными поделилась врач-терапевт Людмила Фролова.

Врач-нутрициолог Академии здоровья и биохакинга Mindvita Антон Слепых подчеркнул, что эти симптомы могут варьироваться по интенсивности и частоте, и их контроль требует комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение и правильное питание.

– Питание при бронхиальной астме должно быть сбалансированным и направленным на укрепление иммунной системы, снижение воспалительных процессов и предотвращение аллергических реакций. Хотя строгая диета не является обязательной для всех пациентов, определенные изменения в рационе могут значительно улучшить состояние и снизить частоту приступов, – прокомментировал специалист.

Эксперты выделили группы продуктов, которые показаны астматикам. Прежде всего, это фрукты и овощи. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают бороться с воспалением. Особое внимание стоит уделить яблокам, ягодам и зелени.

При бронхиальной астме важно употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, поскольку они снижают воспаление. Важно обогатить свой рацион витаминами D и С, продуктами, содержащими магний и селен, сообщает Тюменская область сегодня.

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По словам Людмилы Фроловой, все эти потребности закрывает включение в рацион рыбы, особенно морской. Наиболее предпочтительна – мойва. Эта маленькая северная рыбка обладает уникальными свойствами: всего сто граммов мойвы закрывают суточную потребность человека в полиненасыщенных жирных кислотах.