Известный хирург-онколог работает в Увате

Врач с большим опытом работы с хирургическими и онкологическими пациентами приехал работать в уватскую областную больницу. Денис Чайченко - обладатель трех врачебных сертификатов: хирурга, онколога и пластического хирурга.

Денис Владимирович возглавил хирургическое отделение. "Все специалисты с большим опытом работы и, что меня поразило, они с большим уважением относятся к докторам. Это в последнее время стало редкостью, а для меня это очень ценно", - отмечает доктор.

Получил образование и начал профессиональный путь Денис Чайченко в Челябинской области. Работал в Центре хирургии печени и поджелудочной железы, затем в областном онкологическом диспансере. Последние семь лет возглавлял онкологическое отделение в Новом Уренгое.

Как хирург-онколог, Чайченко специализируется на лечении различных видов рака. У него также богатый опыт пластических операций - абдоминопластики, блеферопластики, восстановления молочных желез после мастэктомии.

В хирургической практике доктор использует как традиционные, так и малоинвазивные хирургические методы. Он активно применяет современные технологии, что позволяет значительно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни своих пациентов. Врач известен своими успешными операциями, сложными случаями, казавшимися безнадежными для многих, - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.