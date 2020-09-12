Продюсер Тимур Бекмамбетов оценит работу тюменского режиссера

Тюменский режиссер Константин Шведов примет участие в шоу DreamApp. Съемки выпуска пройдут 19 сентября, автор представит на суд жюри научпоп-сериал "Болезнь*" (Болезнь со звездочкой).

DreamApp — открытое шоу, где авторы контента могут получить деньги на свой проект. Каждый участник за две минуты презентует свою инициативу инвесторам, а они решают: вложиться или отказать. В числе жюри - режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Тюменец выступит с документальным сериалом "Болезнь*" (Болезнь со звездочкой). Каждый выпуск посвящен отдельному заболеванию: сахарному диабету, раку, гастриту, герпесу. Задача - донести знания о заболеваниях до максимального количества людей.

"В фильме показаны интервью и комментарии врачей, друзей и родных приглашенных звезд, столкнувшихся с различными заболеваниями. Но ставку делаем на яркий и ироничный визуальный ряд", — поделился создатель сериала Константин Шведов.

Отметим, в команду тюменского проекта также вошли продюсер Анна Румянцева, CG-супервайзер Ян Курсаков и композитор Евгений Бархатов, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".