В Тюмени откроется новый творческий сезон "Сияй"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В этом сезоне Центр культуры и творчества "Тюмень" планирует удивлять горожан и открывать для них новые творческие горизонты! Дом культуры "Орфей", "Водник" и ДКиТ "Торфяник" организуют дни открытых дверей, чтобы все желающие могли ознакомиться с направлениями деятельности и выбрать занятия по душе.

12 сентября в 13:00 первым откроет свои двери Дом культуры и творчества "Торфяник". Организаторы ждут самых любознательных и креативных! В учреждении есть все для поклонников модных направлений – таких, как "Мультипликация", "Sound-дизайн", "Хип-хоп музыка". Ну и, конечно, для вас открыты проверенные временем направления: "Театр", "Хореография" и "Студия вокала". 12 сентября вас ожидает концерт, где вы увидите весь спектр направлений, доступных в ДК! Приходите и узнавайте всю интересующую информацию от руководителей клубных объединений.

18 сентября в 18:30 вас приглашает в гости ДК "Водник". В этот день ожидается интерактивная программа "Созвездие талантов", посвященная открытию нового творческого сезона. Здесь вас ждут интерактивы от организаторов, яркие фотозоны, мастер-классы, а также выставка "Тюмень мастеровая" со Святославом Шитовым. После знакомства с руководителями вы сможете выбрать самое интересное для себя направление.

Дом культуры "Орфей" ждет горожан 25 сентября в 18:00. В программе "Твори и вытворяй" представлены видеопрезентация направлений, выступление творческих коллективов, выставка рисунков и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Творческие занятия в тюменских Домах культуры помогут вам раскрыть свои способности и таланты. В коллективах вы сможете найти новых друзей и будете блистать на сцене, как настоящие звезды.