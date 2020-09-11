"Камерата Сибири" впервые дала концерт в новом сезоне

Фото: пресс-служба ТКТО

Камерный оркестр во главе с дирижером Антоном Шароевым 10 сентября отыграл первый концерт в рамках авторского абонемента маэстро из семи общедоступных концертов, посвященных просветительской деятельности великого музыканта и патриота России Антона Рубинштейна.

Оркестр "Камерата Сибири", а также художественный руководитель и дирижер Антон Шароев подарили соскучившимся зрителям замечательный вечер! Как признался сам маэстро, он тоже очень скучал по выступлениям и 10 сентября счастлив впервые за полгода вернуться на сцену и подарить гостям прекрасную музыку.

В программе концерта прозвучали композиции:

- Георг Фридрих Гендель Оратория "Мессия", Кончерто гроссо № 14;

- Концерт для органа и оркестра "Кукушка и соловей";

- Вольфганг Амадей Моцарт Симфония № 40 соль минор.

В концерте также принимала участие солистка, лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган).

Заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев в перерывах между композициями обращался к зрителям, делился впечатлениями и даже познакомился с юным пятилетним слушателем. Ребенок остался под впечатлениям от концерта и решился сфотографироваться с маэстро.

Следующий концерт "Камераты Сибири" состоится 1 октября в 19:00. Этот концерт – музыкальное приношение вечному и вневременному Баху в исполнении камерного оркестра. Билеты можно приобрести на сайте Тюменской филармонии.