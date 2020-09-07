Автоинспекторы утром проверили 350 водителей

Сплошную проверку водителей на трезвость сегодня с семи до восьми часов утра провели наряды полка ДПС ГИБДД на улице Алебашевской в Тюмени.

Инспекторы проверили более 350 водителей. Все были трезвы, но у 20 выявлены административные нарушения в области безопасности дорожного движения: у 13 отсутствовали полисы ОСАГО, в 4 автомобилях недопустимая тонировка стекол, 2 водителя нарушили правила регистрации автомобилей, один не оформил документально в ГИБДД переоборудование автомобиля.

В ГИБДД считают, что проводимые в июле-августе мероприятия группами нарядов по контролю за движением отдельных категорий участников движения, либо отдельных нарушений, дали результат – в целом нарушений стало меньше и это должно положительно сказаться на статистике аварийности в регионе.