Многодетных семей из Тюмени приглашают на "Марафон талантов"

Масштабный федеральный проект "Марафон талантов" помогает детям из многодетных семей проявить себя и выйти на большую сцену вместе с заслуженными артистами страны. Поучаствовать в отборе могут и тюменцы.

Конкурс предусматривает четыре номинации: "Вокал", "Хореография", "Разговорный жанр" и "Народный марафон". Прием заявок в первых трех номинациях длится до 10 сентября, в номинации "Народный марафон" - до 1 октября. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте: https://многодетные-семьи.рф/marafon.

Всего за время проведения конкурса в нем приняли участие более 20 тысяч человек, а более трех тысяч детей выступили на сцене Государственного Кремлёвского дворца со звездами эстрады. Еще около 1 500 детей повысили свои артистические способности на мастер-классах, более 40 человек поступили в профильные творческие вузы – ГИТИС, ВГИК и другие, пишет "Вслух.ру".