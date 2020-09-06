Тюменцам рассказали о правилах здорового питания осенью

Начало осени – переходный этап от тепла и летнего зноя к зимним холодам и морозным дням. Именно сейчас особенно важна поддержка иммунитета, когда помимо сезонных простуд наблюдается пандемия. Тюменский нутрициолог, эксперт в области здоровья и красоты Юлия Литвинская поделилась советами правильного питания в осеннее время года.

По словам специалиста, нутрициология – наука о питании и полезных свойствах пищевых продуктов. Как утверждают нутрициологи, еда является лекарством, и пища может служить эффективным средством по решению различных проблем со здоровьем, а составление правильного меню избавит от посещения аптек. Первым правилом нутрициологии является разнообразное питание, рацион должен быть сбалансированным.

Также осенью необходимы полезные жиры: оливковое и топленое сливочное масло, авокадо. Эти продукты почти не имеют противопоказаний и подойдут многим. Полезным продуктом является и кокосовое масло – на нем можно жарить продукты, а можно выпить столовую ложку в день или прополоскать им зубы с утра.

Эксперт отмечает, что все самое чудесное – самое простое. Так, сезонные овощи содержат необходимую клетчатку. Цветная капуста и огурцы обязательно должны присутствовать в рационе, как и зелень – петрушка, кинза. Крупы тоже должны присутствовать в рационе, их рекомендуется замачивать на ночь перед употреблением.

Ограничивать стоит употребление сладких фруктов и сладостей: по последним научным исследованиям, переизбыток фруктов вреден для здоровья печени, пишет "Тюменская область сегодня".