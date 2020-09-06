Тюменцев будут обучать зоограмотности

"Школа зоопросветителей" открывает свои двери для волонтеров и студентов Тюмени, Тобольска и Ишима. Любой желающий сможет узнать особенности планирования, организации и проведения уроков зоограмотности в школах. Работа "Школы волонтеров" продлится с 5 по 14 сентября.

По словам представителя региональной общественной организации помощи животным "Ладонь и Лапа" Юлии Ивановой, первая оффлайн-встреча состоится 5 сентября. Волонтеры с опытом работы поделятся знаниями по составлению плана урока и помогут понять, как нужно рассказывать о помощи животным ученикам шестых, седьмых, восьмых классов.

На занятиях "Школы зоопросветителей" волонтеры будут готовить участников к проведению в школах уроков зоограмотности, проведут игру на командообразование и сплочение друг с другом. Также с участниками поделятся секретами успешного взаимодействия с гиперактивными и пассивными учениками, объяснят, как говорить с аудиторией на одном языке и как давать верные ответы на популярные вопросы о животных.

Юлия Иванова отмечает, что в Тюменской области пока не решена проблема негуманного обращения с животными, однако благодаря проекту волонтеры получат возможность самостоятельного проведения уроков зоограмотности в школах города. Юные жители Тюменской области смогут избежать большого количества ошибок в воспитании животных и при взаимодействии с ним на улице.

Для того, чтобы принять участие в "Школе зоопросветителя", необходимо зарегистрироваться по ссылке до 5 сентября (включительно), пишет ИА "Тюменская линия".