Компьютерный клуб TRUE GAMERS разыгрывает PS4

Фото: TRUE GAMERS

"Осенний призыв" стартовал в компьютерном клубе TRUE GAMERS 1 сентября.

Кто-то в День знаний пошел в школу, кто-то в университет, а кто-то на самую мощную арену для игр. В честь первого дня осени TRUE GAMERS объявил настоящий "Осенний призыв". Не стоит пугаться названия! "Осенний призыв" – это безобидное и даже приятное событие, где победитель может выиграть PS4.

Для участия нужно всего лишь обратиться к администраторам, получить свой кибервоенный билет, в котором отмечены ранги. После чего необходимо пройти полосу препятствий, подписаться на TRUE GAMERS в группе в ВК и Инстаграме, а также пополнить игровой баланс на 500 рублей. После этого вы получите купон на розыгрыш и сможете испытать свою удачу в розыгрыше PS4. Количество купонов не ограничено.

"Осенний призыв" продлится до 15 ноября. Совместите приятное с полезным – посоревнуйтесь за приз и заодно опробуйте современные игровые машины.

Напоминаем, что в киберспортивном клубе можно играть в пяти залах хоть целый день – TRUE GAMERS работает круглосуточно! Компьютерный клуб TRUE GAMERS – это место, где никто не осудит вас за любовь к играм. Занимайтесь любимым делом и выигрывайте!