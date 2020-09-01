Новое арт-пространство "Время побед" открылось на набережной города

Фото: группа "Тюмень - наш дом" во "ВКонтакте"

Открытие арт-пространства "Время Победы" состоялось на Масловском взвозе 31 августа. Новое креативное пространство собрало много заинтересованных посетителей.

В 15:00 под военные песни гости мероприятия знакомились с выставкой картин учащихся ДШИ им. А.П. Митинского, ожидая начало торжественного открытия.

В 16:10 после показа видеоролика "Тюмень – фронту" гости услышали приветствие от ведущих мероприятия. Далее на сцену вышел глава города Руслан Николаевич Кухарук и отметил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год Памяти и Славы открывается действительно уникальное по своему формату место.

"Новое арт-пространство – это не только возможность прийти и посмотреть фильмы под открытым небом, это возможность найти единомышленников и заняться новым делом и открыть страничку неизведанного творческого процесса", - отметил он.

Также в рамках арт-пространства начала работу анимационная студия "PRO Победу". Преподаватель детской художественной школы имени Митинского Анна Мелентьева поприветствовала всех прибывших гостей и рассказала об идеях нового креативного места.

Далее гости мероприятия вместе с Русланом Николаевичем прошли в шатер для создания первого анимационного ролика. В студии "PRO Победу" гости создали анимационную историю о подвиге своего героя, а также прошли мастер-класс по рисунку и анимации.

В 18:00 и 21:00 состоялся показ фильма "В бой идут одни старики". В рамках открытия нового креативного пространства все желающие смогли насладиться кинолентой на удобных местах совершенно бесплатно.

Напоминаем, что арт-пространство будет открыто для жителей и гостей города до 18 октября 2020 года. Любой желающий может провести здесь время и найти занятие по своим предпочтениям.

Подробную информацию о расписании студии и киносеансах можно узнать в группе в ВК "Общегородские официальные мероприятия".