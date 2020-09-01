В Тюменской области в День знаний открыли две школы

Новый корпус средней школы № 52 в микрорайоне Казарово областной столицы и модульную одноэтажную школу в деревне Епанчина Тобольского района тожественно открыли 1 сентября.

В казаровской школе площадью свыше 8 тыс. кв. метров будут учиться более 860 ребят. В тот день открыли современное модульное одноэтажное здание, рассчитанное на 20 учеников. Современным оборудованием оснащены кабинеты химии, физики, биологии, информатики, робототехники, домоводства, технологии для мальчиков,

В епанчинской школе оборудованы кабинеты для школьников и дошкольников, гимнастический зал, буфет и игровая зона. Эта школа - один из первых модульных объектов, которые приходят на смену старым деревянным зданиям. Эта масштабная программа в ближайшие годы охватит более 30 сел и деревень региона. До конца 2020 года три таких школы откроются в Вагайском районе, сообщается на сайте областного правительства.

1 сентября в школы Тюменской области пришли более 25 тысяч первоклассников. Всего за парты в этом учебном году сядут 223 тысячи ребят. К началу нового учебного года капитально отремонтировано 35 школ и 14 детских садов, в 119 школах и 62 детских садах завершились текущие ремонты.