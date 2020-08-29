Жителей Тюмени старшего возраста приглашают на онлайн-марафон

В рамках проекта "Бабушкин workout" спортивные волонтеры готовят к запуску онлайн-марафон "Даешь ЗОЖ 55+!". Проект призван привлечь внимание к своему здоровью жителей Тюмени старшего возраста. Участники марафона узнают, как становиться бодрее и энергичнее с каждым днем.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, старт онлайн-марафона запланирован на 1 сентября. В официальной группе благотворительного фонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте" будут публиковаться посты с советами, обучающие видеоролики, мини-игры и опросы.

Специалисты Тюменского кардиоцентра также присоединятся к онлайн-марафону в качестве экспертов. Врачи расскажут о том, что необходимо делать для укрепления иммунитета и оздоровления как сердечно-сосудистой системы, так и организма в целом. По словам специалистов медучреждения, осень является переходным периодом с возможными простудами, снижением иммунитета и депрессией. Однако каждый может изменить это: главное, быть внимательным к своему здоровью, правильно питаться, заниматься умеренными физическими нагрузками.

Каждый желающий может стать частью команды спортинструкторов 55+. Всю информацию и подробности проекта можно узнать по телефонам: (3452) 30-39-59, 51-77-05.

Отметим, что Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение" являются авторами и координаторами проекта "Бабушкин workout". Данный проект является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".