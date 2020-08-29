В Тобольске появятся стрит-арты со строками военных песен

В рамках Всероссийской акции "Музыка памяти" фасады трёх домов и объектов Тобольска будут украшены строками из песен военных лет. Впервые стрит-арт появится в 7 микрорайоне 3 сентября, при этом дата выбрана неслучайно: именно этот день 1945 года считается днем окончания Второй мировой войны.

Идея размещения таких арт-объектов принадлежит ребятам проекта "Вектор улиц". В течение трех месяцев они занимаются исследованием дворов и погружением в тему создания городской среды и уличного искусства. Именно участники "Вектора улиц" самостоятельно нанесут строчки из военных песен и песен Победы с помощью трафаретов.

Руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова отметила, что песни военных лет хорошо знакомы каждому россиянину. Прохожий, увидев строчку песни, мысленно будет её напевать и обязательно вспомнит о великом подвиге своих предков.

Стрит-арт с песнями "Смуглянка", "Мы эхо", "Темная ночь" будет снабжен QR-кодом, позволяющим прослушать песню и узнать историю её создания, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".