Юбилейный день рождения отметит ДЮСШ Уватского района

Фото из группы ДЮСШ Уватского района

Свой юбилей – 30-летие со дня основания - отпразднует ДЮСШ Уватского района 1 сентября. С момента открытия учреждения количество воспитанников увеличилось более чем в три раза. В настоящее время в спортивной школе занимаются более 1200 ребят.

Сейчас в ДЮСШ развивают девять спортивных направлений, среди которых греко-римская борьба, легкая атлетика, хоккей и биатлон. За все время своего существования в стенах школы подготовлены десятки спортсменов-разрядников, среди которых 96 человек являются обладателями первого разряда, 38 – кандидаты в мастера спорта, 10 человек имеют звание мастера спорта, а один – мастер спорта международного класса.

Глава Уватского района Сергей Путмин накануне юбилея спортивной школы выразил благодарность директору школы за участие в спортивном воспитании детей и молодежи и активную общественную позицию. Также Сергей пожелал тренерскому составу ДЮСШ новых успехов и достижений, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, что спортивную школу основали на базе Уватской, Туртасской и Демьянской школ в 1990 году, первым директором стал Валерий Корчемкин. В первый год существования школы было создано 17 групп на отделении лыжных гонок. Начиная с 2005 года директором ДЮСШ Уватского района является Василий Софронов.