В Тюмени развивается услуга по прокату велосипедов и самокатов

Этим летом многие тюменцы наверняка заметили появление у торговых центров, Драмтеатра и во многих других общественных местах ярких оранжевых велосипедов с корзинками и электросамокатов. Эти двухколесные средства передвижения прикованы крепкими замками. Как оказалось, так начинает развиваться велошеринг – новая услуга по прокату в Тюмени.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, необходим смартфон с выходом в Интернет. Далее нужно скачать приложение LuckyBike в Google Play для андроид-смартфонов, либо в App Store для "айфонов". Затем в приложении проходит регистрация по номеру телефона, также необходимо привязать банковскую карту, указав номер, имя и код из трех цифр, указанных на обратной стороне. Система зарегистрирует счёт, который можно будет пополнять, и будет предложен на выбор тариф. В данный момент доступен только один, поминутный, который стоит 2 рубля. Важно отметить, что по условиям велошеринга с карты автоматически спишется 120 рублей, позже можно будет пополнить баланс на любую сумму. Но если деньги на счету закончатся, заблокируется замок на заднем колесе, и велотранспорт встанет на месте.

Каждый велосипед и самокат оснащён замком, открыть который можно, запустив приложение и просканировав штрих-код. В приложении отображается весь маршрут, сохраняются поездки, километраж и стоимость потраченных средств. Также навигация в приложении с точностью до метра определяет нахождение велосипеда или самоката.

Сейчас велошеринг располагает более 350 велосипедами и самокатами. Велотранспорт можно взять напрокат и отправиться в любую точку города. По окончании поездки электросамокат или велосипед можно оставить на виду у остановки или общественного места, пишет "Тюменская область сегодня".